В Израиле говорят, что готовы к любому сценарию.

Израиль готов реагировать на возможное нападение Ирана, который угрожает местью за израильский удар по иранскому посольству. Об этом сообщили в руководстве израильской армии.

Так, министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что страна ответит прямо на любое нападение со стороны Ирана. Однако он не конкретизировал, каким может быть этот ответ, пишет The Guardian.

В свою очередь представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что страна находится "в состоянии боевой готовности и высокой готовности к различным сценариям".

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"Мы готовы к нападению и обороне, используя различные возможности, которые имеет ЦАХАЛ, а также готовы с нашими стратегическими партнерами", - сказал он.

Как отмечает издание Times of Israel, упоминание о партнерах касается Центрального командования США, которое помогает Израилю оценить текущие вызовы для региональной безопасности.

Иран может атаковать Израиль в ближайшее время: что известно

Как писал УНИАН, 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому посольству в соседней Сирии, в результате чего погиб генерал Корпуса стражей исламской революции. Эту организацию Израиль и США считают террористической.

После этого западная пресса уже несколько раз сообщала со ссылкой на собственные источники, что Иран может осуществить масштабное нападение на Израиль "в ближайшие 48 часов". Очередное подобное предупреждение опубликовал накануне The Wall Street Journal.

Сам Иран публично угрожал ударами по дипломатическим учреждениям Израиля за рубежом.

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