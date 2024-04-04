Армия обороны Израиля начала призыв резервистов противовоздушной обороны.

ЦРУ проинформировало Израиль, что в течение ближайших суток на страну может напасть Иран. Об этом пишет издание Voxnews со ссылкой на ближневосточные СМИ.

"Уничтожение иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в большую войну в регионе. Об этом сообщают некоторые СМИ на Ближнем Востоке, согласно которым американская разведка ЦРУ предупредила Израиль ждать военного ответа со стороны Ирана в течение 48 часов", – говорится в материале.

Как сообщает Al Mayadeen, Иран планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет со своих баз по стратегическим местам в Израиле.

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Тем временем The Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля начала призыв резервистов противовоздушной обороны из-за опасений ответа за удар по миссии Ирана в Сирии.

"Этот шаг предпринят вслед за угрозами Ирана ответить на вероятное убийство Израилем Мохаммада Резы Захеди, высшего должностного лица КСИР в Сирии, вместе с его заместителем, пятью другими офицерами КСИР и по крайней мере одним членом Хезболлы", – говорится в публикации.

12-й канал сообщает, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности относительно потенциального ответа Ирана на удар в Сирии. Отмечается, что этот удар потребует более значительного ответа ЦАХАЛа.

Что предшествовало

В начале апреля Иран обвинил Израиль в ударе по своему консульству в Сирии. Отмечалось, что в результате удара по Дамаску погиб, в частности, командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Мохаммад Реза Захеди.

Представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам, что не будет комментировать этот удар. При этом он подчеркнул, что место, по которому был нанесен удар, – "это не консульство и не посольство", а военное здание сил Кудса, замаскированное под гражданское здание в Дамаске.

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