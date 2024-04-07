Эта угроза прозвучала после удара по зданию иранского посольства в Сирии, в результате которого погибли 11 человек.

Посольства Израиля по всему миру могут стать объектами атак. С такой угрозой выступил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Джаджджа Рахим-Сафави.

"Фронт антиизраильского сопротивления готов ко всем сценариям возмездия, и ни одно в мире посольство Израиля не застраховано от них", заявил экс-командующий Корпусом стражей иранской революции генерал Рахим-Сафави.

Эта угроза прозвучала после удара по зданию иранского посольства в Сирии, в результате которого погибли 11 человек, в том числе два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции, однако посол и его семья не пострадали.

Видео дня

Обострение между Израилем и Ираном

Израиль и США считают, что Иран собирается отомстить за бомбардировку Израилем консульства в Сирии и планирует ответную атаку, которая будет включать в себя рой беспилотников в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами, пишет издание CBS News.

Вероятно, нападение произойдет между настоящим моментом и концом Рамадана на следующей неделе. Еще одним важным неизвестным является то, где будут запущены дроны и ракеты – из Ирака или Сирии, что может послужить поводом для слабых заявлений Тегерана об отрицании – или с иранской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: