Планы еще обсуждаются и окончательное решение пока не принято.

Иран готовится напасть на Израиль в течение ближайших 24-48 часов. Однако окончательный план нападения Тегеран еще не утвердил.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юге или севере. Лицо, проинформированное руководством Ирана, рассказало изданию, что планы еще обсуждаются и окончательное решение пока не принято.

Американская разведка считает, что атака на израильские активы со стороны Ирана или его союзников может быть неизбежной. Официальный представитель США, осведомленный в этом вопросе, заявил, что отчеты американской разведки указывают на ответный удар Ираном в течение нескольких дней, "возможно, на территории Израиля".

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Иран может ударить по Израилю: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Тегеран обвинил Израиль в ударе по его консульству в Дамаске, в результате чего погиб командир подразделения "Аль-Кудс" КСИР.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Иран готовит военный ответ. Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов, которые служили в подразделениях противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден также заявил, что Иран угрожает серьезным нападением на Израиль, но Штаты намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля.

Недавно Иран заявил, что может не атаковать Израиль, если Совет безопасности ООН осудит удар по их консульству в Сирии.

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