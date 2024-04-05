Угрозу эскалации в регионе обсудили чиновники из Израиля и США.

3 апреля Израиль и США провели консультации относительно возможности региональной эскалации в случае ответа Ирана на атаку по Дамаску. Об этом пишет Walla.

"Израиль вчера вечером четко дал понять Соединенным Штатам, что он будет вынужден ответить, если Иран нападет на него, заявили сегодня (в четверг, 4 апреля) высокопоставленные израильские чиновники. Байден и Нетаньяху также обсудили угрозы Израилю со стороны Ирана. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты решительно поддерживают Израиль перед лицом этих угроз, сообщили в Белом доме", – говорится в материале.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты и Израиль обеспокоены возможностью того, что Иран ответит на гибель командира сил КСИР во время удара Израиля по столице Сирии – Дамаску. Высокопоставленные израильские чиновники говорят, что Израиль располагает информацией о том, что Иран могут атаковать страну со своей территории с помощью баллистических ракет большой дальности, беспилотников или крылатых ракет.

Видео дня

Отмечается, что Иран никогда не атаковал Израиль непосредственно со своей территории, в основном используя в этих террористические организации. Прямая атака была бы беспрецедентной и могла бы привести к региональной войне.

Угроза нападения Ирана на Израиль

В среду, 3 апреля, Voxnews со ссылкой на ближневосточные СМИ сообщил, что Иран может напасть на Израиль в течение 48 часов. Отмечалось, что Иран может планировать комбинированную атаку с "дождем" из беспилотников и ракет со своих баз по стратегическим местам в Израиле.

В то же время израильское медиа The Times of Israel писало, что Армия обороны Израиля начала призыв резервистов противовоздушной обороны из-за опасений ответа за удар по миссии Ирана в Сирии.

Вас также могут заинтересовать новости: