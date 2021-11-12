Консульства закрыты из-за легкости, с которой иракцам выдавались визы для поездок в Беларусь на фоне миграционного кризиса.

Ирак прекратил прямые авиарейсы в Беларусь, чтобы защитить иракцев от банд по торговле людьми.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирака, пишет Al Arabiya.

"Ирак прекратил прямые рейсы между Ираком и Беларусью. Посольства в Москве и Варшаве координируют усилия Багдада по добровольному возвращению иракцев, застрявших на белорусской границе", - отметили в МИД.

Кроме того, Ирак закрыл почетные консульства Беларуси в Багдаде и Эрбиле, передает Iraq Business News.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за легкости, с которой иракцам выдавались визы для поездок в Беларусь на фоне миграционного кризиса на границе этой страны с Польшей.

Напомним, белорусский режим обвиняют в том, что он при поддержке России способствует приезду в страну потенциальных нелегальных мигрантов, которых затем под прикрытием силовиков Лукашенко штурмуют границы Польши и стран Балтии.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила, что больше не будет брать на борт авиарейсов в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

Позже генеральная дирекция гражданской авиации Турции приказала запретить продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, направляющихся в Беларусь.

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Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

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Автор: Александр Топчий