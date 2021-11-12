Белорусский режим обвиняют в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines больше не будет брать на борт авиарейсов в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох на странице в Twitter.

"Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет брать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов в Минск, за исключением владельцев дипломатических паспортов. Спасибо всем, кто принял участие в переговорах по этому поводу", - сказал Кумох от имени президента страны Анджея Дуды.

Напомним, белорусский режим подозревают в том, что он при поддержке России намеренно свозит в страну потенциальных нелегальных мигрантов, которых затем под прикрытием силовиков Лукашенко штурмуют границы Польши и стран Балтии.

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Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

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Автор: Александр Топчий