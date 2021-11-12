Запрет будет действовать до решения об его отмене.

Генеральная дирекция гражданской авиации Турции приказала запретить продажи билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. "Генеральная дирекция гражданской авиации Турции издала приказ запретить продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, которые намерены попасть в Беларусь" - сообщил Кумох, отметив, что запрет касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов. Запрет будет действовать до решения об его отмене.

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От имени президента Анджея Дуды Кумох поблагодарил "всех, кто участвовал в разговорах по этому делу", сообщает "Европейская правда".

Ранее турецкий МИД отверг обвинения в попытках представить Турцию как часть проблемы с мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, турецкая авиакомпания Turkish Airlines больше не будет брать на борт авиарейсов в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Ирина Погорелая