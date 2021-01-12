Сообщается, что ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах.

В Федеральном бюро расследований заявили, что в США готовятся вооруженные протесты.

Читайте также"Подстрекал к мятежу": в Конгрессе США начали процесс импичмента Трампа (видео)Об этом пишет DW, со ссылкой на ABC и Yahoo News.

В докладе бюро сообщается, что ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах в период с 16 по 20 января.

ABC News пишет, что "установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа от должности".

По данным американских СМИ, доклад был подготовлен ФБР ещё 29 декабря 2020 года.

Подготовка к импичменту Трампа: что известно

Группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» в связи со штурмом Капитолия в среду, 6 января.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. Срок его полномочий истекает 20 января.

Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента. Она прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков у здания Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет отстранить Трампа от власти.

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Автор: УНИАН