Демократы угрожают заблокировать финансирование на миллиарды долларов, если Илон Маск не объяснит, кто и зачем мешал украинской обороне.

Демократическая партия США, вероятно, попытается ограничить государственное финансирование проектов компании SpaceX Илона Маска, если администрация Дональда Трампа и руководство компании не объяснят, кто принял решение об ограничении работы спутниковой связи Starshield для Украины. Об этом сообщает CNN.

С соответствующим требованием выступил конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который в январе возглавит Комитет Палаты представителей по разведке. В засекреченном обращении к директору Национальной разведки США Джею Клейтону он потребовал объяснить обстоятельства неоднократного ограничения работы Starshield, которым украинские военные пользуются для обороны.

"Наш комитет не может санкционировать финансирование разработки государственных систем, которые правительство не будет контролировать в полной мере", – подчеркнул Гаймс в письме.

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Параллельно Гаймс обратился непосредственно к Илону Маску с просьбой провести встречу и объяснить, кто инициировал изменения в работе системы.

"Объясните изменения, внесенные в сервис Starshield в октябре 2026 года, почему они были внесены и были ли они сделаны SpaceX в одностороннем порядке или по указанию должностного лица правительства США", – говорится в обращении к Маску.

Как отмечает CNN, в настоящее время существует несколько версий того, кто несет ответственность за ограничения. По информации источников издания, руководители SpaceX и представители министерства обороны в частном порядке сообщали некоторым законодателям, что первоначальное решение в октябре поступило из Белого дома. В то же время Трамп неоднократно отрицал свою непосредственную причастность. Впоследствии представители его администрации начали возлагать ответственность на SpaceX и условия пользования её услугами.

Сам Маск, как пишет издание, имеет значительное влияние на решения компании, что затрудняет контроль государства над системой. В то же время американские чиновники подчеркивают, что Starshield является системой Пентагона, а правительство США контролирует её использование и предоставление доступа.

После того как в январе демократы получили большинство в Конгрессе, Гаймс планирует использовать финансовые полномочия комитета, чтобы добиться ответов. В частности, законодатели могут применить механизм "резервирования финансирования", который позволяет временно ограничивать выделение средств на отдельные проекты до выполнения определенных условий.

CNN отмечает, что у SpaceX есть контракты с американским правительством на миллиарды долларов, поэтому финансирование её разработок может стать рычагом давления. В то же время блокировка средств создаёт риск для самих США, поскольку компания играет важную роль в обеспечении национальной безопасности.

Ограничения Starshield для Украины

Как писал УНИАН, в октябре украинские военные пожаловались на ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starshield, который является военной версией Starlink. Тогда Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем, а любые ограничения определяются американскими военными или президентом. Дональд Трамп, со своей стороны, отрицал, что отдавал соответствующий приказ, и утверждал, что не он и, по его мнению, не Маск стоит за этими ограничениями.

В ноябре проблемы возникли вновь. Ограничения наблюдались несколько дней подряд и в итоге срывали до 100% миссий по перехвату российских дронов. SpaceX объяснила ситуацию техническими проблемами, отрицая намеренное введение ограничений, а Трамп и Маск вообще отрицали факт сбоев.

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