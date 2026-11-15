Украина получила от SpaceX объяснение, почему не работает Starshield, - журналист

О новых сбоях в работе системы на территории Украины стало известно 5 дней назад.

Ограничение скорости работы терминалов Starshield в Украине якобы возникло из-за технических проблем и никакого намеренного введение ограничений не было.

Такое объяснение Украине дали представители компании SpaceX, сообщил журналист Ник Шифрин в Х. "Украина обсудила с компанией SpaceX ограничения скорости, с которыми сталкиваются украинские военные вдоль линии столкновения и на оккупированных украинских территориях. В ответ там сообщили, что речь идет о технической проблеме", - написал Шифрин.

По словам журналиста, эту информацию он получил от временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

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При этом, Украина все еще не получила подробных объяснений по поводу того, почему же ограничения скорости на оккупированных территориях наблюдаются уже 5 дней подряд.

"Киев не получил никаких других объяснений того, почему скорость была ограничена на оккупированных территориях в течение пяти дней подряд", - сказал Сеник.

Отметим, что на оккупированных территориях Украины система теряет связь с беспилотниками, движущимися быстрее 161 км/ч. Это мешает ВСУ перехватывать российские реактивные "Шахеды".

Многие западные наблюдатели видят в этих ограничениях инструмент давления, призванный побудить Украину пойти на уступки в ходе переговоров с Россией.

Проблемы с работой Starshield в Украине

Как сообщал УНИАН, 12 ноября президент Владимир Зеленский заявил о новых проблемах с работой Starshield. Сбои наблюдались вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его данным, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч.

14 ноября сенаторы-демократы США потребовали от Илона Маска сохранить все документы, связанные с ограничениями, которые компания SpaceX ввела для Украины на использование спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

Предыдущий сбой в работе терминалов Starlink произошел 14 октября. Тогда военная версия спутниковой связи Starshield прекращала работать при движении украинских дронов на уровне 160 км/ч.

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