Украина не знает, почему скорость Starshield была повторно ограничена, – Зеленский

Правительство и военніе планируют получить разъяснения от Госдепа США, Пентагона и компании SpaceX.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до сих пор нет ответа о причинах ограничения скорости терминалов спутниковой связи Starshield – военной версии спутниковой сети Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска. Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания в Telegram.

В частности, министр обороны Украины Евгений Хмара и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины доложили о переговорах с американской стороной по вопросу скорости Starshield.

"К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километра в час (100 миль в час), что делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных "Шахедов". Четких объяснений до сих пор нет", – заявил Зеленский.

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В связи с этим президент поручил Министерству иностранных дел Украины и министру обороны Украины более активно контактировать с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления ситуации.

Ограничения терминалов Starshield – что известно

Как сообщал УНИАН, 12 ноября стало известно, что Силы обороны уже несколько дней сталкиваются с проблемой ограничения скорости при работе военных терминалов спутниковой связи Starshield.

Конгрессмен США от Республиканской партии Дон Бейкон раскритиковал повторное введение ограничений на работу спутниковой системы Starshield и добавил, что нужно Конгрессмен США от Республиканской партии Дон Бейкон раскритиковал повторное введение ограничений на работу спутниковой системы Starshield.

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