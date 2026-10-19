Скорость военной версии Starlink для Украины по-прежнему ограничена, – Зеленский

Эти ограничения тормозят фронтовую логистику и возможности запуска реактивных перехватчиков.

Спутниковый сигнал для терминалов Starshield, военной версии Starlink, по-прежнему остается ограниченным. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram после отчета Главнокомандующего ВСУ Михаила Дапатого о поступившей от подразделений информации относительно ситуации с использованием сервисов Starlink/Starshield.

"К сожалению, фиксируем, что на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130–161 километр в час. Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего мидстрайков и перехватчиков реактивных "шахидов", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что сегодня на всех уровнях представители Украины должны еще раз обсудить этот вопрос с партнерами. "Скорость имеет значение для защиты жизни", – добавил глава государства.

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Отдельно президент отметил, что министр обороны Украины Евгений Хмара, министр иностранных дел Андрей Сибига и команда Офиса получили неотложные задания по контактам с партнерами, которые могут как можно быстрее оказать поддержку нашей ПВО.

"Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также задержки с поставками отдельных видов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства обороны Соединенных Штатов", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что сегодня вечером состоится дополнительное совещание по итогам всех запланированных на день контактов. Президент рассчитывает на конкретные результаты.

Ограничения Starlink для Украины

Как сообщал УНИАН, ограничения спутникового сигнала для военной версии Starlink были введены без какого-либо предупреждения Украины утром 15 октября.

Представители Украины пытаются вести переговоры с компанией-производителем соответствующих сервисов SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield, поскольку обсуждается вопрос о том, как Украина могла бы использовать её в будущем.

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