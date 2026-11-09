'Мне не доказали': Трамп заявил, что Украина могла лгать об ограничении Starlink

Трамп заявил, что не знает, кто это сделал.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнее ограничение скорости Starlink в Украине, заявив, что не знает, кто это сделал, однако при этом усомнился в том, что этот инцидент действительно имел место.

В интервью CBS News ведущий несколько раз пытался получить от Трампа ответ на вопрос, кто же все-таки причастен к этому инциденту, однако лидер США заявлял, что к этому непричастен, и несколько раз повторил, что не знает кто это сделал.

На уточнение, означает ли это, что во всем виноват собственник Starlink Илон Маск, Трамп ответил: "Не могу сказать, кто именно ограничил работу. Но могу сказать, что в конечном итоге он всё вернул в норму".

Видео дня

При этом Трамп усомнился в том, что ограничение действительно происходило, заявив, что "вокруг этой войны полно лжи".

"Система очень хорошая, и, возможно, её отключли. Впрочем, я даже не уверен. Мне никто не доказал, что её действительно отключили. Вокруг этой войны полно лжи. Но знаю одно: когда я об этом узнал, всё уже вернули на место", - сказал он.

Поставляют ли США оружие Украине

Трамп также возмутился на заявление ведущего о том, что сейчас Украина получает оружие от Европы, заявив, что поставляют оружие Штаты, но платит за него теперь Европа.

"Я передаю оружие Европе, продаю его по полной цене, и они нам платят… У Европы есть деньги. Европа могла бы заплатить, но никто об этом не попросил. Поэтому мы просто передавали оружие за оружием, снова и снова, и сами обеспечивали поставки. И, кстати, у Украины хватило мужества использовать это оружие, потому что для этого тоже нужна смелость. И украинцы показали себя очень грозной силой. Но у них было лучшее оружие на Земле, а мы ничего не получили взамен", - сказал Трамп.

Ситуация со Starlink

Как сообщал УНИАН, в середине октября в Украине возникли проблемы с работой спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield. По сообщениям украинских представителей, 14 октября SpaceX ограничила скорость работы терминалов во время движения, что повлияло на связь и выполнение отдельных задач.

24 октября Минобороны Украины сообщило о восстановлении скорости работы Starlink и Starshield, в том числе на скоростях свыше 400 км/ч. При этом Илон Маск заявил, что работу Starlink в Украине заблокировали из-за якобы нарушения Силами обороны условий использования системы.

Вас также могут заинтересовать новости: