По словам Роберта Хабека, Маск вмешивался в выборы Германии не по незнанию.

То, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии", является "логичной и систематической" игрой на ослабление Европы, сообщил в своем новогоднем обращении вице-канцлер Роберт Хабек, пишет Reuters.

Известно, что политик является кандидатом на пост канцлера от партии "Зеленых" на национальных выборах в Германии, которые состоятся в феврале.

По его словам, призывы Маска звучат не по незнанию.

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"Это логично и систематически. Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу. Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неуместным ограничением их власти", - объяснил Хабек.

В Reuters напомнили, что ранее правительство Германии обвинило Маска в попытке повлиять на предстоящие выборы с помощью гостевой статьи для газеты Welt am Sonntag.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц призвал избирателей не позволить "владельцам социальных сетей" решать судьбу досрочных выборов в следующем году. Политик имел в виду поддержку Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии", пишет The Guardian.

В своем новогоднем обращении Шольц подчеркнул, что только немцы имеют право решать, "куда Германия пойдет дальше" после выборов 23 февраля.

"Это не будет решаться владельцами социальных сетей", - отметил он.

По словам Шольца, судьба граждан Германии "будет зависеть от подавляющего большинства умных и порядочных людей".

"В конце концов, в новогоднюю ночь принято загадывать желания. Я желаю, чтобы мы не дали себя обмануть", - подытожил канцлер.

Вмешательство Илона Маска в немецкие выборы - что известно

Как писал УНИАН, правительство Германии обвинило Илона Маска в попытке повлиять на выборы. Известно, что миллиардер часто высказывал свои мысли относительно немецкой политики.

Кроме того, после теракта на рождественской ярмарке в Германии Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку. Также он назвал канцлера Германии "некомпетентным дураком".

В то же время сам миллиардер отрицает обвинения во вмешательстве в немецкие выборы. В частности Маск резко ответил на критику французского политика относительно его высказываний.

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