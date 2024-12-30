Ранее американский миллиардер заявил, что только радикальная партия "Альтернатива для Германии" может спасти страну.

Правительство Германии обвинило миллиардера Илона Маска в попытке вмешаться в избирательную кампанию в стране и поддержке ультраправой партии AfD. Об этом пишет The Guardian.

"Это действительно так, что Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы", – заявила пресс-секретарь правительства Кристиан Хоффманн. Она отметила, что Маск имеет право на свободу слова, добавив, что "в конце концов, свобода мысли распространяется и на самые большие глупости".

Издание напоминает, что Илон Маск часто высказывал свои мысли относительно немецкой политики. В соцсети Х он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "дураком".

Видео дня

Однако возмущение и обвинения во вмешательстве в избирательные процессы вызвало не это, а недавние открытые призывы миллиардера к немецким избирателям поддержать AfD. Он подчеркнул, что только "Альтернатива для Германии" может спасти страну. При этом федеральные власти страны классифицируют партию как подозреваемую в экстремизме.

Недавно была также опубликована статья Маска в газете Welt am Sonntag, где он утверждал, что Германия балансирует на грани экономического и культурного коллапса. Миллиардер защищал AfD от обвинений в радикализме и восхвалял подход партии к экономике, в том числе к регулированию и налоговой политике.

Редактор отдела мнений правоцентристской газеты Ева Мари Когель написала в соцсети X, что подала заявление об увольнении в знак протеста против решения о публикации этой статьи.

Политики раскритиковали попытки Маска положить свой палец на чашу весов немецкой демократии. Министр здравоохранения страны Карл Лаутербах из Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) назвал его вмешательство "недостойным и крайне проблематичным", а кандидат в канцлеры Германии, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал его "навязчивым и вызывающим".

"Я не могу припомнить в истории западных демократий подобного случая вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны", – подчеркнул он.

Илон Маск и Германия

Илон Маск поддержал немецкую прокремлевскую партию "Альтернатива для Германии", которая неоднократно выступала против поддержки Украины. Американец заявил, что эта партия "спасет" страну.

Французский политик, бывший еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон раскритиковал Маска за то, что он поддерживает такую партию.

Маск, комментируя его слова, заявил, что "иностранное вмешательство" со стороны США, в котором его обвиняют, "является единственной причиной, почему ты сейчас не говоришь на немецком или русском". Вероятно, так миллиардер намекал на роль Америки во Второй мировой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: