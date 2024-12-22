В частности в Европе заявили, что заявления Маска относительно выборов в Германии, являются иностранным вмешательством.

Миллиардер и возможный глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск отреагировал на упреки о том, что он вмешивается в немецкие выборы, поддерживая ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD).

Известно, что перед этим французский политик, экс-еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон раскритиковал Маска за то, что он поддерживает такую партию.

"За несколько недель до следующих выборов в Германии и во время ужасного нападения в Магдебурге, Илон Маск - главный мировой инфлюенсер на Х и потенциальный член будущей администрации США - открыто поддерживает ультраправую партию AfD. Разве это не является определением иностранного вмешательства? Мы должны положить конец "двойным стандартам" и применить DSA в Европе (закон ЕС о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность онлайн-посредников и платформ для предотвращения незаконной и вредной деятельности в интернете - УНИАН)", - написал он в соцсети X.

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В ответ на такое сообщение Маск отметил, что "иностранное вмешательство" со стороны США, в котором его обвиняют, "является единственной причиной, почему ты сейчас не говоришь на немецком или русском". Вероятно, такие слова были намеком миллиардера на роль США во время Второй мировой войны.

Выборы в Германии и заявления Илона Маска - что известно

Как писал УНИАН, ранее Илон Маск поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). По его словам, только эта партия "может спасти Германию".

"Это не первый раз, когда Илон Маск комментирует немецкую политику в X. Берлин принял к сведению это заявление", - отметил представитель правительства Германии в ответ на сообщение миллиардера.

Также миллиардер после теракта в Германии призвал канцлера страны Олафа Шольца уйти в отставку. Кроме того, Маск назвал политика "некомпетентным дураком".

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