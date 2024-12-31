Американский миллиардер Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского "чемпионом всех времен" по ограблениям.

Соответствующий комментарий оставили под сообщением генерального директора IBC Group Марио Навфала, который прокомментировал в X предоставление Украине нового американского пакета помощи стоимостью 2,5 миллиарда долларов:

"175 миллиардов оказалось недостаточно. Этот последний пакет помощи направлен на пополнение американских запасов и финансирование будущих контрактов. Тем временем Трамп готовится определить приоритеты Америки, обещая быстрое решение этой бесконечной волны расходов".

Один из комментаторов написал, что украинский лидер "совершил одну из крупнейших денежных краж всех времен". Маск ответил ему так: "Чемпион всех времен".

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