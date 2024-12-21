Также миллиардер назвал канцлера Германии "некомпетентным дураком".

Миллиардер Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца уйти в отставку после смертельного нападения на немецкой рождественской ярмарке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает Reuters.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку", - отметил Маск, назвав канцлера "некомпетентным дураком".

Ранее Илон Маск также вмешался в предвыборную кампанию в Германии, заявив, что ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) является спасителем страны.

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Известно, что партия занимает второе место в опросах общественного мнения и может стать препятствием для создания правоцентристского или левоцентристского большинства, однако главные, более центристские партии Германии пообещали избегать поддержки АдГ на национальном уровне.

"Только АдГ может спасти Германию", - отметил Маск в соцсети X.

В то же время в правительстве Германии заявили, что приняли во внимание сообщение миллиардера, однако отказались предоставлять какие-либо комментарии во время своей регулярной пресс-конференции.

Теракт в Германии - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. Как стало известно, машина въехала прямо в толпу людей, которые направлялись к ратуше. По предварительной информации, в результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли и 60 получили ранения.

"По словам очевидцев, он проложил зигзагообразный маршрут через всю площадь рынка - видимо, чтобы захватить как можно больше посетителей. Когда он попытался развернуться, его остановили полицейские и задержали. Информации о личности подозреваемого пока нет", - сообщало издание Volksstimme.

Позже издание Welt написало, что наезд на людей в Магдебурге совершил мужчина родом из Саудовской Аравии. Оказалось, что он арендовал автомобиль, на котором въехал в посетителей рождественской ярмарки.

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