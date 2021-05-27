ICAO будет расследовать обстоятельства происшествия / фото Википедия

Международная организация гражданской авиации (ICAO) созывает экстренное совещание из-за принудительной посадки самолета в Минске.

Об этом сообщается в Twitter организации.

Так, она получила сотни электронных писем и сообщений о недавних событиях в Беларуси.

"27 мая Президент Совета ICAO созвал экстренное заседание для обсуждения этого вопроса. Помимо 36 национальных представителей Совета, также будут присутствовать официальные лица из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, которые подчеркнут свои приоритеты и проблемы", - говорится в сообщении.

В ICAO подчеркнули, что их основная функция состоит в том, чтобы помочь странам сотрудничать.

"Мы хотим напомнить тем, кто требовал, чтобы мы предприняли карательные меры против этой страны, что нашему агентству никогда не назначалась такая роль или возможности", - отметили они.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

  • 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
  • Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.
  • После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
  • Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
  • Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Людмила Жерновская