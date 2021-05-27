В организацию поступило сотни сообщений о недавних событиях в Беларуси.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) созывает экстренное совещание из-за принудительной посадки самолета в Минске.

Об этом сообщается в Twitter организации.

Так, она получила сотни электронных писем и сообщений о недавних событиях в Беларуси.

"27 мая Президент Совета ICAO созвал экстренное заседание для обсуждения этого вопроса. Помимо 36 национальных представителей Совета, также будут присутствовать официальные лица из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, которые подчеркнут свои приоритеты и проблемы", - говорится в сообщении.

В ICAO подчеркнули, что их основная функция состоит в том, чтобы помочь странам сотрудничать.

"Мы хотим напомнить тем, кто требовал, чтобы мы предприняли карательные меры против этой страны, что нашему агентству никогда не назначалась такая роль или возможности", - отметили они.

The President of the ICAO Council has convened an urgent meeting to discuss this matter on 27 May. In addition to the Council's 36 national representatives, officials from Belarus, Ireland, Lithuania, and Poland will also be present to underscore their priorities and concerns. — ICAO (@icao) May 27, 2021

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Людмила Жерновская