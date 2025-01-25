В Будапеште жалуются на то, что вынуждены "платить за чужую войну".

Венгрия не будет блокировать европейские санкции против России, если Украина и ЕС гарантируют, что не будут препятствовать поставкам газа и нефти в эту страну. Об этом в своем Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что в понедельник состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос санкций против России. По словам Сийярто, он уже изложил позицию Будапешта в разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

"В дальнейшем это не может продолжаться так, что мы одновременно платим цену за чужую войну и при этом терпим риск для нашей энергетической безопасности. Украина и/или Европейский Союз должны предоставить гарантии, что в будущем никоим образом не будут препятствовать поставкам природного газа и нефти в Венгрию", - заявил Сийярто.

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Венгерский дипломат также подчеркнул, что "не нужно убеждать" Венгрию в необходимости продлить санкции против РФ, а вместо этого надо "получить гарантии от украинцев".

Венгрия блокирует продление санкций против РФ

Как писал УНИАН, Венгрия угрожает сорвать голосование за продление срока действия европейских санкций против РФ, требуя от Украины возобновить транзит российского газа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на эти угрозы венгерской стороны и взамен пообещал "последствия" для Будапешта, если он действительно заблокирует европейские санкции против РФ.

Источники "Европейской правды" утверждают, что несмотря на публичную риторику Орбана и его правительства, решение о продлении европейских санкций против России будет принято.

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