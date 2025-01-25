Польский премьер пообещал "последствия" Орбану, если он действительно заблокирует санкции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на угрозы венгерского премьера Виктора Орбана заблокировать продление санкций Европейского Союза против России.

Соответствующее сообщение Туска появилось в социальной сети Х.

В нем польский премьер пообещал "последствия" Орбану в случае, если он действительно заблокирует европейские санкции против РФ.

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"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент войны, будет абсолютно понятно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина (Владимир Путин - российский правитель, - ред.), а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта", - написал Туск.

Что известно об официальной позиции Венгрии относительно продления санкций

Как сообщал УНИАН, Венгрия угрожает сорвать санкции против РФ, если Украина не возобновит транзит газа. 24 января послы обсуждали вопрос о продлении санкций против РФ, и венгерский посол отказался поддержать это решение и выдвинул требования.

Кроме восстановления транзита российского газа, венгерский премьер-министр Орбан также требует, чтобы основной альтернативный маршрут поставок газа в Венгрию, "Турецкий поток", был защищен от любых возможных атак.

Впрочем, по информации СМИ, решение по санкциям ЕС против России должно быть положительное, несмотря на несогласие Венгрии. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, вопрос продления санкций против РФ на следующие шесть месяцев будут рассматривать 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

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