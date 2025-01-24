Венгерский премьер намекнул, что будет противостоять продлению антироссийских санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз надавить на Киев, чтобы тот возобновил транзит российского газа в Европу. В противном случае он угрожает препядствовать продлению санкций против РФ.

ЕС нужна единогласная поддержка 27 государств-членов для продолжения санкций, которые иначе прекратятся после 31 января, сказал одиозный венгерский премьер, пишет Bloomberg.

Кроме возобновления транзита российского газа, Орбан также потребовал, чтобы основной альтернативный маршрут поставок газа в Венгрию, "Турецкий поток", был защищен от любых возможных атак. Он также запросил гарантии того, что маршруты поставок нефти в Венгрию будут защищены.

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При этом, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия проконсультируется с администрацией президента США Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении санкций.

Транзит российского газа

Венгрия раскритиковала Украину за ее решение не возобновлять транзит российского газа в Европу с начала этого года после того, как предыдущий многолетний контракт закончился. Орбан обвинил Украину в росте цен на энергоносители в Венгрии.

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