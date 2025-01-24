Орбан может заключить союз по блокировке продления санкций с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Венгрия может проголосовать против продления действия санкций ЕС против России, которые истекают уже 31 января. Причиной недовольства венгерской стороны является решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, сообщает Financial Times.

В пятницу, 24 января, послы обсуждали вопросы о продлении санкций против РФ, которые включают замороженные в ЕС российские активы на сотни миллиардов евро. Два человека, осведомленные о ходе переговоров, рассказали журналистам, что Венгерский посланник отказался поддержать это решение и выдвинул требования.

По их словам, венгерская сторона хочет, чтобы Украина возобновила транзит российского газа. Также посланник Будапешта заявил, что его страна хочет, чтобы ЕС обеспечил защиту трубопроводов, по которым осуществляется транзит российской нефти и газа, от атак украинских беспилотников.

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В издании отметили, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнит свою угрозу, Евросоюзу придется пересмотреть по крайней мере часть санкций на двусторонней основе. Возможно, ЕС будет вынужден привлечь бельгийского короля Филиппа для сохранения российских активов на сумму 190 миллиардов евро, замороженных в стране.

Европейские дипломаты поделились с журналистами, что Орбан, вероятнее всего, все же одобрит продление санкций ЕС против РФ. Тем не менее он намерен добиться уступок от блока.

"Мы уже это проходили. Украине сейчас нужна вся наша поддержка", - сказал один из дипломатов в разговоре с журналистами.

В издании напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп угрожал ужесточить санкции против России и призвал ЕС покупать американские нефть и газ.

"Орбан немного глуховат... Но если бы он уперся и заблокировал перенос - это имело бы большие последствия для нашей способности иметь дело с Россией", - подчеркнули дипломаты.

Орбан жаловался, что санкции ЕС против РФ увеличили энергетические и другие расходы венгерской экономики на 19 миллиардов евро с 2022 года, а Украина еще больше усугубила проблему, отказавшись продлить соглашение о транзите российского газа. Тем не менее он уверен, что Киев защитит все оставшиеся маршруты импорта российских энергоносителей, отметили в издании.

Кроме того, Орбан может заключить союз по блокировке продления санкций с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, предупредили в издании. Он, как и премьер Венгрии, настаивает на возобновлении импорта российского газа через Украину.

По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину будет стоить Словакии 1 млрд евро в год из-за повышения цен на газ и 500 млн евро в виде упущенной платы за транзит.

В издании поделились, что вопрос о продлении санкций против РФ будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в понедельник, 27 января.

Венгрия недовольна решением Украины прекратить транзит российского газа

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз надавить на Киев, чтобы тот возобновил транзит российского газа в Европу. В противном случае он угрожает препядствовать продлению санкций против РФ.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намекнул на то, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за решения остановить транзит российского газа. Он заговорил об обязательствах стран, которые хотят стать членом Евросоюза.

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