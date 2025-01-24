Вопрос продления санкций против РФ министры иностранных дел Евросоюза будут рассматривать 27 января.

Венгрия пока не согласилась на продление санкций Европейского Союза против России на следующие шесть месяцев, однако положительное решение по этому поводу будет принято, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС Европейской правде на условиях анонимности.

По его словам, вопрос продления санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет рассматриваться 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

"Вопрос о продлении санкций будет первым в повестке дня заседания министров иностранных дел в понедельник, 27 января, на этом настояла венгерская сторона", - рассказал чиновник.

Видео дня

Также он выразил уверенность, что положительное решение о продлении санкций будет принято, мол, "санкции были введены как ответ на агрессию России против Украины, которая продолжается".

Еврочиновник отметил, что министры на заседании 27 января рассмотрят и содержание нового, 16-го, пакета санкций против России, который планируют объявить к третьей годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Еще одна тема, которую рассмотрят министры, - дальнейшее использование замороженных активов РФ в пользу Украины, а также перспективы привлечения к ответственности виновных за начало войны России против Украины.

Кроме этого, планируется, пишет издание, что министры обсудят ситуацию на поле боя и возможности увеличения военной поддержки Украины со стороны ЕС, в частности, передачу боеприпасов и систем ПВО.

В заседании министров должен принять участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который обратится к Совету ЕС с помощью видеосвязи. Он подробно расскажет о состоянии дел в Украине и ее первоочередных потребностях.

Блокирование санкций против России Венгрией: что известно

Как сообщал УНИАН, Венгрия угрожает сорвать санкции против РФ, если Украина не возобновит транзит газа. 24 января послы обсуждали вопрос о продлении санкций против РФ, и венгерский посол отказался поддержать это решение и выдвинул требования.

Кроме восстановления транзита российского газа, венгерский премьер-министр Виктор Орбан также требует, чтобы основной альтернативный маршрут поставок газа в Венгрию, "Турецкий поток", был защищен от любых возможных атак.

Ранее говорилось, что несколько дипломатов заявили, что Евросоюз не имеет запасного плана продолжения санкций против Российской Федерации на случай, если Орбан продолжит их блокировать.

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