США перестали поставлять Украине снаряды Excalibur: в чем причина

Ранее сообщалось, что эффективность этого оружия снизилась с 70% до 6.

США прекратили поставки в Украину управляемых артиллерийских снарядов Excalibur после того, как Киев сообщил об их низкой эффективности. Об этом со ссылкой на украинские источники пишет The Washington Post.

Примерно полгода назад Украина сообщила США о том, что глушение Россией систем наведения нескольких образцов вооружений, предоставленных американцами, подорвало ее способность защищать свои территории. В ответ Соединенные Штаты просто прекратили дальнейшие поставки снарядов Excalibur.

Сообщается, что больше всего от российских систем РЭБ пострадал Excalibur и реактивная артиллерийская система HIMARS. "Россияне развернули средства радиоэлектронной борьбы, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стал абсолютно неэффективным", - говорит источник The Washington Post.

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В целом эксперты собрали информацию об использовании около 3 тыс снарядов Excalibur, выпущенных гаубицами M777. Оказалось, что в какой-то момент попадать в цель стал только 1 из 19 снарядов. Ранее, напомним, УНИАН писал, что эффективность этого оружия в Украине упала с 70 до 6%.

Excalibur - что это за оружие

M982 Excalibur является высокоточным снарядом калибра 155-мм, разработанным Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Он имеет комбинированную систему управления - спутниковую (GPS) и инерционную.

Оружие имеет дальность 40 км. По состоянию на осень 2018 года в боевых условиях осуществили примерно 1,5 тысячи выстрелов Excalibur. Цена одного такого снаряда на 2021 год превышала 100 тыс долларов.

Россияне глушат GLSDB

Другой системой, которая страдает (если верить источникам) от российской радиоэлектронной борьбы стала Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Речь идет об авиационных бомбах, которые переделали для запуска с наземных платформ.

При этом Украина продолжает активно использовать базовую версию вооружения, которую адаптировали под различные самолеты Воздушных сил ВСУ, в частности, МиГ-29.

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