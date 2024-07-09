Сегодня вечером украинский лидер примет участие в одном из мероприятий в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для участия в юбилейном 75 саммите НАТО.

Как пишет Reuters, Зеленский выступит с речью во вторник вечером в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, поскольку стремится привлечь больше поддержки для войны против российского вторжения.

"Президент Рейган понимал Советский Союз и Россию. Он знал, что свободные страны должны уверенно стоять вместе, когда царит тирания", - отметила в заявлении Оксана Маркарова, посол Украины в США.

Ожидается, что НАТО не будет приглашать Украину стать членом в этом году на саммите 9-11 июля. Многие страны НАТО хотят заявить, что путь Украины к членству является "необратимым", но члены альянса все еще спорят относительно декларации саммита.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Несколько ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. Также УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в Альянс на саммите в Вашингтоне.

Столтенберг рассчитывает, что Украина получит новый пакет помощи еще до саммита. Туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

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