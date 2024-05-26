Два засекреченных украинских отчета показывают, что некоторые виды высокоточного оружия США уязвимы к радиоэлектронной борьбе, что является элементом последних неудач Украины на поле боя.

Некоторые высокоточные вооружения американского производства, поставляемые в Украину, оказались неэффективными на поле боя, а их точность значительно ухудшилась из-за российских помех.

Как пишет The New York Times со ссылкой на данные двух конфиденциальных украинских отчетов, эти снаряды показали хорошие результаты, когда впервые были введены на поле боя, но потеряли эффективность, когда россияне адаптировали свою защиту. Проблема заставила украинских военных прекратить использование некоторого вооружения.

Западное оружие теряет эффективность

Впервые о неэффективности западного оружия написало издание The Washington Post. Речь шла о 155-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде Excalibur и наземной бомбе малого диаметра (GLSDB). В распоряжении NYT оказались два секретных отчета по этой проблеме.

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Украина стала полигоном для испытания оружия, которое ранее не использовалось против такого сложного, высокотехнологичного врага, как Россия. Эффективность американского и российского оружия, как оборонительного, так и наступательного, тщательно контролируется Пентагоном и НАТО, а также Россией и Китаем, что имеет значительные последствия для будущего оружия.

Украинские командиры говорят, что скорее всего, часть западного оружия, которое они получили, вышла из строя ценой жизней.

Россия развернула системы радиоэлектронной борьбы вокруг статических целей, таких как штабы и командные центры, которые могут быть целями украинского высокоточного оружия.

"Системы создают такое количество помех, что заглушают сигнал GPS, который управляет программным обеспечением нацеливания Excalibur", - сказал Томас Витингтон, научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб и специалист по радиоэлектронной борьбе.

Данные в отчетах подтверждают комментарии украинских военных официальных лиц последних месяцев, в том числе бывшего главкома Валерия Залужного, который заявил, что некоторые западные снаряды обеспечили Украине значительное преимущество над российскими силами, но только на короткий период времени.

Генерал Залужный назвал снаряд Экскалибур ярким примером западного оружия, которое потеряло эффективность из-за того, что его система нацеливания использует GPS, которая особенно чувствительна к российским помехам.

Украинские официальные лица и военные аналитики описали похожие проблемы с общим комплектом боеприпасов для прямого нападения под названием JDAM и снарядами, которые используются с HIMARS, оба из которых полагаются на GPS.

Высокоточные боеприпасы с большей дальностью действия GLSDB произведены совместно Boeing и шведской компанией Saab. Они также подверглись помехам из-за российской радиоэлектронной борьбы. Украинские войска прекратили развертывание GLSDB на поле боя, сообщил Андрей Загороднюк, руководитель киевской исследовательской организации "Центр оборонных стратегий".

Электронная война прогрессирует

Официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что с февраля 2022 года США поставила в Украину более 7000 высокоточных 155-миллиметровых снарядов.

"Мы хорошо осознаем угрозу электронной войны, которую Россия создает в Украине, и что эта угроза постоянно развивается. Как следствие, мы тесно сотрудничаем с Украиной вместе с партнерами по оборонной промышленности, чтобы постоянно оценивать и предоставлять быстрые решения для этих угроз, а также помогать Украине оставаться эффективной в очень сложной среде РЭБ. Это включает в себя способность доставлять высокоточные боеприпасы на поле боя", - написал чиновник.

Украина начала исследования из-за серьезности неудач прицеливания. Важно, чтобы украинские военные предоставляли отзыв западным партнерам об эффективности их оружия против такой сложной военной силы, как Россия.

Исследователи собрали данные об использовании почти 3000 снарядов Excalibur, которые были выпущены с декабря 2022 года по август 2023 года из поставленных США гаубиц M777 на линии фронта в Херсоне, Харькове и Бахмуте.

Отчеты показали, что доля подтвержденных успешных ударов упала в период с января по август 2023 года с самого высокого уровня в 55% до самого низкого в 7% в июле и 6% в августе. По словам одного из источников, в определенный момент только один из 19 снарядов Экскалибура попал в цель. По подсчетам отчета, цена успешного удара выросла до 1,9 миллиона долларов в августе 2023 года с 300 000 долларов в январе предыдущего года.

Командиры украинских артиллерийских подразделений подтвердили, что снаряды Экскалибур оказались очень точными при поражении целей, когда были впервые запущены в 2022 году.

"У нас есть некоторые проблемы с точностью", - сказал командир артиллерийского подразделения 45-й бригады с позывным "Музыкант".

Американские гаубицы М777, которыми пользовался экипаж "Музыканта", были высоко оценены за их возможности. Но его подразделение прекратило использование снарядов Экскалибур в начале 2023 года из-за их неэффективности. Вместо этого они стреляли неуправляемыми артиллерийскими снарядами, которые являются менее точными и требуют большего количества боеприпасов для поражения цели.

Другой командир, который из соображений безопасности назвал только свое имя, Олег, сказал, что иногда получал другое вооружение, в частности снаряды с лазерным наведением, на которые Россия меньше влияет.

Российские РЭБ можно обмануть

Системы оружия часто теряют эффективность во время интенсивной войны, поскольку противники находят новые способы противостоять им.

По словам военных аналитиков, самой эффективной контрмерой для борьбы с глушением сигнала GPS является просто устранение источника помех. Украинские войска сосредоточились на уничтожении стационарных российских радаров и другого оборудования для постановки помех, в частности в Крыму, что затем позволило им поразить такие цели, как командные пункты и склады снабжения глубоко в тылу врага.

На более близком расстоянии как российская, так и украинская армии используют мобильные РЭБ, чтобы отражать беспилотники, которые используют GPS для наведения на цель.

Но российское глушение не является совершенным, сказал Майкл Бонерт, инженер RAND, который специализируется на радиоэлектронной борьбе в ВМС США. Контрмеры могут включать простые приемы, такие как изменение времени и места, откуда запускаются боеприпасы. Системы навигации, которые опираются на лазеры или карты местности, избегают проблемы помех GPS. Западные поставщики также разработали программные патчи для некоторых снарядов для повышения устойчивости.

"Вы всегда можете найти способ достичь чего-то", - сказал Бонерт.

Он отметил, что Excalibur был разработан в 1990-х годах, когда GPS был в зачаточном состоянии, а технология радиоэлектронной борьбы не была настолько сложной, как сейчас.

"У тех старших есть фундаментальные трудности. Лучшее оружие надо было дать раньше", - сказал он.

Дэниел Патт, старший научный сотрудник Института Гудзона, вашингтонской исследовательской организации, предупредил, что опыт с Excalibur в Украине является примером того, как лучшие системы вооружения могут быть ограничены из-за отсутствия адаптивности программного обеспечения, и призвал Министерство обороны развивать культуру инноваций и гибкости, чтобы иметь возможность быстро адаптироваться.

"Жизненный цикл радио в Украине составляет всего около трех месяцев, прежде чем его нужно будет перепрограммировать или заменить, поскольку россияне оптимизируют свою электронную войну против него. Пиковая эффективность новой системы оружия достигается только примерно за две недели до появления контрмер", - написал Патт.

Проблемы с западным оружием, которое получила Украина

Как писал УНИАН, компании Boeing, которая разработала Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), понадобятся "месяцы", чтобы исправить недостатки этого оружия, которые сделали его малоэффективным. Основная проблема кроется в навигационной системе GLSDB, которая оказалась уязвимой для российского РЭБа.

Интересно, что ранее среди главных преимуществ GLSDB западные эксперты называли "устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы".

Другие проблемы с использованием Ground Launched Small Diameter Bomb были связаны с достаточно большой требовательностью и общей неотработанностью оружия.

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