Марко Рубио заявил, что встреча в Саудовской Аравии сама по себе ничего не изменит.

Ближайшие несколько дней покажут, насколько серьезно кремлевский диктатор Владимир Путин настроен на мир, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Кроме того, он подтвердил, что возьмет участие во встрече с российскими представителями, которая пройдет в Саудовской Аравии.

В переговорах также примут участие спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц — двое из ближайших советников Трампа по внешней политике, пишет BBC.

Кроме того, Рубио отметил, что одна встреча (в Саудовской Аравии) не сможет решить вопрос полномасштабной войны в Украине. Он пояснил, что сейчас даже не создана полноценная переговорная площадка, которая могла бы выступать посредником между Украиной, Россией и третьими странами.

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"На данный момент у нас есть телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что последуют дальнейшие обсуждения, в ходе которых будет определено, каким может быть процесс переговоров", — подытожил Рубио.

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Ранее УНИАН сообщал, что была названа неожиданная причина, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным. Как рассказал Рубио, разговор Трампа и Зеленского длился 45 минут, а разговор с Путиным - более часа. Хотя в Кремле утверждали, что полтора.

Кроме того, у Трампа прокомментировали "выброшенную" из переговоров Европу. "Им может не нравиться определенная последовательность, которая происходит во время некоторых из этих переговоров", - заверил он.

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