Ближайшие несколько дней покажут, насколько серьезно кремлевский диктатор Владимир Путин настроен на мир, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Кроме того, он подтвердил, что возьмет участие во встрече с российскими представителями, которая пройдет в Саудовской Аравии.
В переговорах также примут участие спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц — двое из ближайших советников Трампа по внешней политике, пишет BBC.
Кроме того, Рубио отметил, что одна встреча (в Саудовской Аравии) не сможет решить вопрос полномасштабной войны в Украине. Он пояснил, что сейчас даже не создана полноценная переговорная площадка, которая могла бы выступать посредником между Украиной, Россией и третьими странами.
"На данный момент у нас есть телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что последуют дальнейшие обсуждения, в ходе которых будет определено, каким может быть процесс переговоров", — подытожил Рубио.
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Ранее УНИАН сообщал, что была названа неожиданная причина, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным. Как рассказал Рубио, разговор Трампа и Зеленского длился 45 минут, а разговор с Путиным - более часа. Хотя в Кремле утверждали, что полтора.
Кроме того, у Трампа прокомментировали "выброшенную" из переговоров Европу. "Им может не нравиться определенная последовательность, которая происходит во время некоторых из этих переговоров", - заверил он.