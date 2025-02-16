У Трампа считают, что европейцы обиделись на "последовательность" позиции США.

В Европе обеспокоены угрозой того, что США и Россия договорятся между собой за спиной Европы и самой Украины. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в разговоре с Fox News отверг эти опасения.

"Им может не нравиться определенная последовательность, которая происходит во время некоторых из этих переговоров. Я должен отвергнуть любое мнение, что с ними не консультируются. Они точно вовлечены. Однако, в конце концов, под руководством президента Трампа мы завершим эту войну", - заверил он.

Уолтц отметил, что в течение последней недели представители американской администрации провели ряд встреч с европейскими лидерами. В частности он напомнил о разговоре вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины, а также о визите министра финансов США в Киев.

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Вместе с тем Уолтц уклонился от прямого ответа на вопрос, почему Украина не вовлечена в переговоры, которые должны состояться между российскими и американскими официальными лицами в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как писал УНИАН, делегация США уже сегодня должна отправиться в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ. Ожидается, что государственный секретарь США Марко Рубио встретится там с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Они подготовят почву для предстоящей встречи Трампа с Путиным.

Однако по данным CNN, американцы официально никак не информировали Украину об этой встрече, и Украина не будет присутствовать там за столом переговоров.

Вместе с тем известно, что Украина тоже готовит визит своей делегации в Саудовскую Аравию, однако это якобы не связано с американо-российскими переговорами там.

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