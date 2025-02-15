Сообщений о разговоре на сайте Госдепа нет.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Отмечается, что разговор якобы состоялся по инициативе Вашингтона. Согласно сообщениям пропагандистского ресурса, стороны "условились о поддержании канала коммуникации для решения проблем в российско-американских отношениях".

"Лавров и госсекретарь США Рубио обозначили настрой на взаимодействие по урегулированию конфликта вокруг Украины (захватнической войны РФ против Украины, – ред.), а также Палестины, сообщили в МИД РФ", – говорится в сообщении.

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Кроме того, США и Россия в ближайшее время организуют встречу экспертов для снятия препятствий работы зарубежных представительств, заявили в МИД страны-агрессора.

Отметим, что сообщений о разговоре между Рубио и Лавровым на сайте Госдепа США и на странице госсекретаря в Х на момент публикации новости не было.

Россия и США: вы могли это пропустить

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем.

Говоря о санкциях против страны-агрессора, Келлогг сказал, что они на уровне 6 из 10, но их реализация – на 3 из 10. По его словам, нужны такие санкции, которые бьют по экономике.

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