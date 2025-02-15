Рубио отметил, что в мире обратили внимание на то, что разговор с украинским президентом был короче.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским был короче диалога с российским диктатором Путиным. Как рассказал Рубио, разговор Трампа и Зеленского длился 45 минут, а разговор с Путиным - более часа. Хотя в Кремле утверждали, что полтора.

Американский чиновник отметил, что многие обратили внимание на этот момент - что разговор с Зеленским был короче.

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"Разница в том, что с Путиным надо иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно разговаривает на английском, и они могут разговаривать и общаться более непосредственно, и это происходит гораздо быстрее", - пояснил Рубио.

Разговор Путина и Трампа: что пишут в мировых СМИ

12 февраля состоялся разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Также в тот же день состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, разговор лидеров "был достаточно длинным, достаточно предметным".

13 февраля президент США Дональд Трамп прокомментировал разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, эти разговоры были "замечательными".

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