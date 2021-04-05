Сообщается, что среди задержанных моделей - девушки из России, Беларуси и Украины.

По делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

Читайте такжеВ Дубае толпа обнаженных девушек станцевала на балконе небоскреба: их арестовалиОб этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали.

По местным законам, его могут привлечь и по более тяжким статьям. Родственники предпринимателя уже попросили о помощи дипломатов.

Голые модели на балконе в Дубае: что еще известно

По информации Telegram-канала «Голос Москвы», за съемку в обнаженном виде на стеклянном балконе небоскреба в Дубае полицейские задержали всего около 40 человек.

«Моделей обвинили в участии в развратных действиях, им грозит до полугода тюрьмы и штраф почти в полторы тысячи долларов», – говорится в сообщении.

Как пишет «Лента дня», задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц