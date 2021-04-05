По делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.
Читайте такжеВ Дубае толпа обнаженных девушек станцевала на балконе небоскреба: их арестовалиОб этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Концова обвиняют в нарушении общественных норм морали.
По местным законам, его могут привлечь и по более тяжким статьям. Родственники предпринимателя уже попросили о помощи дипломатов.
Голые модели на балконе в Дубае: что еще известно
По информации Telegram-канала «Голос Москвы», за съемку в обнаженном виде на стеклянном балконе небоскреба в Дубае полицейские задержали всего около 40 человек.
«Моделей обвинили в участии в развратных действиях, им грозит до полугода тюрьмы и штраф почти в полторы тысячи долларов», – говорится в сообщении.
Как пишет «Лента дня», задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьмы.
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