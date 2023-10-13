Диктатор цинично заявил, что это спровоцирует "серьезные последствия" для обеих сторон.

Русский диктатор Владимир Путин заговорил о том, что наземное вторжение Израиля в сектор Газа будет иметь "серьезные последствия". Поэтому, главное "остановить кровопролитие".

Об этом диктатор заявил во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Путин снова повторил, что война в Израиле - "это результат провальной политики США на Ближнем Востоке".

"Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем как это. Совсем если сказать так, полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело и чревато серьезными последствиями для всех сторон. А без техники - это значит, что в тех же жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми. Там почти 2 млн человек живет. Сейчас главное таки остановить кровопролитие", - заявил Путин.

Диктатор также заявил, что Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами, исходит из безальтернативности решения путем переговоров, цель которых - реализация ооновской "формулы двух государств, которая предусматривает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которая сосуществует в мире и безопасности с Израилем.

"Израиль подвергся беспрецедентно жестокой атаке и имеет право на защиту", - добавил Путин.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября члены ХАМАСа обстреляли Израиль из Сектора Газа, а затем ворвались на израильскую территорию. Боевики убивали людей, захватывали земли, а также брали пленных. Армия Израиля зачищала территорию от противников и мощно била по сектору Газы. В результате атаки боевиков погибли сотни человек, среди жертв семь граждан Украины.

В ответ на это в стране была объявлена мобилизация и начало операции "железные мечи". Вчера ЦАХАЛ отчитался о том, что в секторе Газа уничтожил одного из немногих оставшихся в живых до сих пор основателей ХАМАСа.

Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов. ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение после шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС в субботу.

Приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об эвакуации северной части Газы вызвал шквал паники внутри анклава. Местные в панике собирают уцелевшее имущество, царит хаос.

Террористическая группировка ХАМАС призвала жителей севера сектора Газа оставаться в своих домах несмотря на приказ Израиля эвакуироваться в южную часть анклава.

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