Девять граждан получили ранения и еще девять украинцев считаются пропавшими без вести после нападения боевиков ХАМАС.

В Израиле до семи возросло число погибших украинцев в результате террористического нападения ХАМАС. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел", - сообщил Николенко.

Кроме того, девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

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"Более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты готовят на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию. Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве", - сообщил спикер.

Вместе с тем, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа.

"В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен. МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей", - отметил спикер.

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 октября было известно о трех погибших украинцах в Израиле. Раньше сообщалось о двух погибших.

Утром 7 октября террористическое группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

Эта террористическая атака палестинцев унесла жизни более 1200 человек, в основном гражданских лиц. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни израильтян.

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