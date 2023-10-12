Объединение поддержки двух стран в одном законодательном пакете не должно быть обязательным условием.

Практически все без исключения законодатели от обеих партий в Конгрессе США готовы предоставить Израилю все, что он попросит, - от ракет до денег. Так и должно быть, ведь Израиль только что стал жертвой неописуемого варварства и теперь нуждается в твердой поддержке.

Издание Bloomberg пишет, что некоторые американские законодатели, в основном экстремисты-республиканцы в Палате представителей, преданные бывшему президенту Дональду Трампу, хотят отказать Украине в том, что необходимо осажденной стране для выживания как государства. Эти демагоги не хотят признать, что Украина тоже является жертвой невообразимой - и фактически геноцидной - агрессии. Они считают, что эти два конфликта нельзя связывать, поскольку они, по выражению одного ультраправого аналитического центра, "отдельные и разные".

Возможно, они не такие уж и разные. Есть вероятность, что помощь Украине и Израилю может быть объединена. Администрация президента США Джо Байдена подумывает о том, чтобы объединить эти направления в один пакет, считая, что единственный способ сохранить поступление денег, боеприпасов и оружия в Украину - это связать эту помощь с поддержкой Израиля. Если бы республиканцы в Палате представителей были более похожими на республиканцев в Сенате, то этот шаг даже не понадобился бы.

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Байден, как и большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, до сих пор решительно поддерживали обе страны. В частности, они поддерживают Украину с тех пор, как президент России Владимир Путин начал агрессивную войну против нее, и Израиль после того, что Байден назвал "чистым, неискаженным злом", которое в последние дни совершил ХАМАС.

В обоих случаях агрессоры - путинские силы вторжения и ХАМАС - используют террористические методы, на что обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский, который сразу же выразил солидарность с Израилем. И путинские солдаты, и ХАМАС пытают, насилуют, убивают, калечат и похищают людей. И те, и другие по-своему преследуют геноцидные цели и хотят уничтожить целый народ - Путин украинцев, а ХАМАС израильтян.

Более того, за их преступления болеет в основном один и тот же состав других злодеев. Иранцы поставляют России беспилотники для использования против мирного населения Украины, а также деньги и оружие ХАМАСу и другим террористам для борьбы с сионистами. Китайцы относятся к обоим конфликтам с циничной беспристрастностью, считая, что их интересы лежат в плоскости Москвы и Тегерана, поддержка которых может понадобиться Пекину, если и он захочет стать агрессором в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море.

Что касается двух стран-жертв, то их разделяет многое - не в последнюю очередь история славянского антисемитизма. Но их также объединяет долгая и горькая память о травме, о Холокосте и Голодоморе. Сегодня многолетняя самооборона превратила оба народа в нации-воины, полные решимости выжить в окружении смертельных врагов.

Но многое в их ситуации отличается. Украинцы противостоят гораздо более крупному государству, бывшей сверхдержаве, обладающей самым большим в мире арсеналом ядерного оружия и постоянно угрожающей его применить. Израильтяне, напротив, сражаются с полугосударственной военизированной организацией, которая никогда не сможет уничтожить израильскую государственность, как это было в Египте и Сирии во время войны Йом-Киппур 50 лет назад.

Более того, Украина - независимая страна и член ООН, защищающаяся от другого государства, которое, как ни странно, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН, но не признает суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому поражение Украины было бы равносильно разрыву Устава ООН как такового. Израиль же сталкивается с группировкой ХАМАС, которая является лишь одной из нескольких, претендующих на то, чтобы представлять народ палестинцев, у которого до сих пор нет собственного государства.

Тем не менее, именно сходство - моральное, геополитическое, концептуальное - имеет большое значение. И Украина, и Израиль - это несовершенные демократии, но все же демократии; это открытые общества, защищающие себя от атавистических автократий и теократий. Они находятся на переднем крае борьбы, которая может определить наше судьбу: столкновение между свободой и тиранией, законом и насилием, порядком и хаосом, светом и тьмой.

Все эти параллели делают непростительным тот факт, что некоторые американские консерваторы решили подражать своему кумиру Дональду Трампу, повторяя элементы путинской дезинформации и представляя украинскую войну за национальное выживание не более чем далеким территориальным спором. При этом они бьют тревогу и на Тайване, который "связывает свою судьбу с судьбой Киева".

Если им не нравится, что Украина и Израиль будут объединены в одном законопроекте об ассигнованиях, то теперь, когда республиканцы в Палате представителей, похоже, близки к тому, чтобы выбрать менее экстремального кандидата в качестве своего нового спикера, пусть их фракция одумается. Пусть все американские законодатели признают, что у США и их союзников есть интересы и обязанности на обоих полях боя - и они должны найти способ поддержать и Израиль, и Украину до тех пор, пока каждый из них не одержит победу.

Помощь Украине и Израилю от США - последние новости

СМИ писали, что в США рассматривают возможность объединить помощь Украине и Израилю, чтобы увеличить шансы на его принятие Конгрессом.

При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон может одновременно оказать военную помощь обеим странам, поэтому Киев не потерет поддержку Белого дома.

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