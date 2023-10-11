Он был уничтожен в результате авиаудара ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из основателей террористической группировки ХАМАС Абу Усаму.

Это произошло на территории сектора Газа, передают "Новости Израиля" со ссылкой на собственные источники. В частности, в центральной части сектора Газа был ликвидирован Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама), который считается одним из основателей ХАМАСа. Он был уничтожен в результате удара ЦАХАЛа.

Напомним, ранее в этом месяце израильтяне ликвидировали другого лидера ХАМАСа - Абд аль-Фаттах Духана. Большинство же основателей этого движения были ликвидированы почти 20 лет назад.

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Нападение ХАМАСа на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа ворвались на юг Израиля, захватив несколько городов. Вторжение сопровождалось массированной ракетной атакой по израильским городам.

Также территория Израиля обстреливалась террористами "Хезболлы" со стороны Ливана.

ЦАХАЛу уже удалось освободить населенные пункты от террористов, после чего миру открылись зверства ХАМАС.

После нападения Армия Израиля начала спецоперацию, в рамках которой наносит удары по сектору Газа. Власти страны объявил о "состоянии войны", а министр обороны Йоав Галант пообещал отомстить террористам.

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