Украинская армия имеет все шансы завершить летнюю кампанию большим успехом.

Разведывательные данные США показывают, что у ВСУ есть все шансы добиться значительных успехов в летнем контрнаступлении. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, российская армия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков", которые пока удается скрывать благодаря мощным оборонительным укреплениям. В частности Бернс упоминает низкий моральный дух солдат, плохое командование и "беспорядок" среди российского политического и военного руководства.

"Это будет трудная задача, но мы, как разведывательное агентство, сделаем все возможное, чтобы обеспечить такую ​​разведывательную поддержку и обмен данными, которые помогут украинцам добиться прогресса", — сказал Бернс, добавив, что является оптимистом касательно перспектив контрнаступления.

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По словам главы ЦРУ, июньский мятеж Евгения Пригожина "обнажил некоторые существенные недостатки системы, которую построил Путин".

Контрнаступление ВСУ – последние новости

Институт изучения войны подтвердил продвижение украинской армии как минимум на трех участках фронта. В частности у ВСУ есть значительные успехи к югу и северу от Бахмута. Также украинцы продвигаются по 100 метров в сутки на юге.

По мнению военного эксперта Тараса Жовтенко, сейчас российское командование оказалось перед выбором: отправлять резервы на Бахмутское направление, в Запорожскую или Херсонскую область. Он отметил, что россиянам труднее всего снабжать свои войска именно на юге из-за проблем с Крымским мостом.

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