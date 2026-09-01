Германия прямо обвинила Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига

Берлин инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ, а российского посла вызвали в МИД Германии.

Германия уверена в том, что Россия несет ответственность за атаку дронами на аэропорт Лейпцига. В связи с этим российское консульство в Бонне будет закрыто к 18 сентября, а Берлин инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ, заявил глава МВД Германии Александр Добриндт и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции.

"Мы пришли к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге. Средства, использованные для совершения акта" саботажа в Лейпциге "известны по другим гибридным операциям, проводимым Россией, и ее войне против Украины. Попытка нападения на аэропорт Лейпцига 4 августа соответствует сложившейся схеме российских гибридных операций в Европе Правительство Германии, следовательно, приходит к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге 4 августа", - сказал Добриндт.

Также глава МВД Германии отметил, что Германия приняла решение расторгнуть договор о "Русском доме" в Берлине, а также ввести контроль за въездом российских граждан в страну и усилить давление на "теневой флот". Он добавил, что это была российская гибридная операция в Европе, за которой стоят государственные игроки.

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Вадефуль назвал это частью агрессивных гибридных действий России против Европы. Он подчеркнул, что действия России "вписываются в длинную череду попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы".

Кроме того, Германия приняла решение о расширении списка лиц под наблюдением в связи с гибридными угрозами. Также Берлин предложит в ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к гибридным атакам.

Во время пресс-конференции также было объявлено, что российского посла вызвали в МИД Германии.

Атака дрона на аэропорт Лейпцига - что известно

Напомним, что 4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом Ан-124 "Руслан" обнаружили упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку.

По данным BILD, дрон упал в той части аэропорта, где находились четыре украинских самолета. Также в издании напомнили, что эропорт Лейпцига является важным транспортным узлом для воздушных грузоперевозок, ориентированных на Украину.

Вскоре немецкие чиновники опровергли информацию о том, что беспилотник со взрывчаткой был обнаружен вблизи грузового самолета, который якобы перевозил боеприпасы для Украины. По их словам, на борту самолета не было ни оружия, ни боеприпасов.

Немецкие чиновники рассказали The Telegraph, что этот дрон сбил водитель автобуса. Водитель автобуса заметил беспилотник, когда тот пролетал неподалеку от украинского самолета, после чего сумел сбить его. Дрон упал на землю.

The Wall Street Journal сообщало, что американская разведка связывает упавший дрон с Россией. Об этом журналистам рассказали американские чиновники, знакомые с разведывательными оценками инцидента.

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