В 2018 году городские власти Парижа назначили 16 директоров и помощников директоров на новые должности. Из них одиннадцать были женщинами и только пятеро - мужчинами.

Мэрию Парижа оштрафовали на €90 000 за дискриминацию мужчин на руководящих постах.

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В Министерстве государственной службы сообщили, что в 2018 году городские власти Парижа назначили 16 директоров и помощников директоров на новые должности. Из них одиннадцать были женщинами и только пятеро - мужчинами.

«Этот очень высокий показатель в значительной степени способствует феминизации должностей в высшем руководстве и менеджменте», - признает Министерство государственной службы, но отмечает, что такие действия городской власти противоречат цели в 40% назначений на должности людей каждого пола.

В мэрии удивлены таким решением и заявляют, что пытались сбалансировать количество женщин и мужчин на управленческих должностях.

«Парадоксально обвинять нас в назначениях, которые компенсируют имеющийся у нас разрыв», - сказал заместитель мэра города Анны Идальго Антуан Гийу.

Отмечается, что с 2019 года во Франции действует закон, который освобождает работодателей от штрафных санкций за назначение слишком большого числа мужчин или женщин на должности, если это не приводит к дисбалансу между соответствующими должностями. Однако избежать санкций 2018 года мэрии не удалось.

В мэрии сообщают, что продолжат прилагать усилия для увеличения доли женщин в традиционно мужских профессиях. Также они стремятся сократить разрыв в оплате труда. Среди городских властей женщины по-прежнему зарабатывают на 6% меньше своих коллег-мужчин.

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Автор: Людмила Жерновская