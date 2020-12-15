Мэрию Парижа оштрафовали на €90 000 за дискриминацию мужчин на руководящих постах.
Читайте такжеКоличество женщин в технических профессиях в Украине сократилось до 20% – глава ПРООН в УкраинеОб этом пишет Le Monde.
В Министерстве государственной службы сообщили, что в 2018 году городские власти Парижа назначили 16 директоров и помощников директоров на новые должности. Из них одиннадцать были женщинами и только пятеро - мужчинами.
«Этот очень высокий показатель в значительной степени способствует феминизации должностей в высшем руководстве и менеджменте», - признает Министерство государственной службы, но отмечает, что такие действия городской власти противоречат цели в 40% назначений на должности людей каждого пола.
В мэрии удивлены таким решением и заявляют, что пытались сбалансировать количество женщин и мужчин на управленческих должностях.
«Парадоксально обвинять нас в назначениях, которые компенсируют имеющийся у нас разрыв», - сказал заместитель мэра города Анны Идальго Антуан Гийу.
Отмечается, что с 2019 года во Франции действует закон, который освобождает работодателей от штрафных санкций за назначение слишком большого числа мужчин или женщин на должности, если это не приводит к дисбалансу между соответствующими должностями. Однако избежать санкций 2018 года мэрии не удалось.
В мэрии сообщают, что продолжат прилагать усилия для увеличения доли женщин в традиционно мужских профессиях. Также они стремятся сократить разрыв в оплате труда. Среди городских властей женщины по-прежнему зарабатывают на 6% меньше своих коллег-мужчин.
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