Людей планируют переселить в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря.

Новый начальник штаба Армии обороны Израиля при неофициальной поддержке ультраправых министров разработал план окончательной победы над ХАМАС, который предусматривает долговременный захват сектора Газа.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники. Чиновники говорят, что это стало возможным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, поскольку администрация Джо Байдена выступала против оккупации и аннексии Газы:

"Предыдущая администрация хотела, чтобы мы закончили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну. Существует наивысший американский интерес в победе над ХАМАСом".

Согласно разработанному плану, несколько боевых дивизий ЦАХАЛ захватят Газу, а ее 2,2-миллионное население заставят переселиться в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря. Издание отмечает, что эти действия могут привести к длительному восстанию.

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Кроме того, после этого выживание гражданских будет зависеть от продовольственной помощи. В Израиле ищут способы распределения помощи, которые сделают невозможным получение выгоды боевиками. Они якобы уже подсчитали, сколько калорий нужно каждому человеку.

По словам одного из резервистов, который получил приказ готовиться к нескольким месяцам боевых действий, которые включают в себя "борьбу, победу и управление", речь идет о совсем другом виде войны.

Война в Секторе Газа

Как известно, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС и другие палестинские боевики совершили нападение на южные территории Израиля. Они убивали мирных людей и захватывали заложников.

В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор, сопровождаясь значительными разрушениями и потерями с обеих сторон.

В начале этого года было достигнуто временное перемирие между Израилем и ХАМАСом, однако уже вскоре боевые действия возобновились.

Напомним, ранее Трамп предложил план реконструкции Газы, который предусматривает переселение населения в соседние страны и превращение территории в курортную зону.

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