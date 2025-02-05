Президент США заявил о готовности создать там безграничное количество рабочих мест и жилья.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы долгосрочно занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. "США возьмут под контроль сектор Газа. Мы проведем там работу: разминируем территорию, проведем выравнивание территории и снос разрушенных зданий. Создадим экономическое развитие и безграничное количество рабочих мест и жилья для людей в регионе", - поделился планами Трамп.

Помимо этого, он предложил жителям Газы переехать в новое место, предоставленное одним или несколькими странами Ближнего Востока. В числе стран для поселения палестинцев американский президент назвал Египет и Иорданию. "Они там [в Газе], поскольку у них нет альтернативы. Что у них есть? Сейчас это большая груда обломков", - считает Трамп.

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Он также заявил, что ожидает от США "долгосрочного владения" сектором Газа.

"Я вижу долгосрочную позицию владения, и я вижу, что это принесет стабильность этой части Ближнего Востока и, возможно, всему Ближнему Востоку", - выразил мнение Трамп добавил, что "всем нравится эта идея".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что идея "заслуживает внимания". Он добавил, что для его страны важно убедиться, что территория Газы больше не представляет угрозы.

"Это то, что может изменить историю", - сказал Нетаньяху.

Как пишет Би-би-си предложение Трампа, озвученное на пресс-конференции удивило присутствующих. "Мало кто ожидал, что американский президент будет выступать с такими призывами. Теперь Белому дому нужно прояснять все эти моменты", - написало издание.

Намерения Трампа вызвали тревогу избирателей США, которые не проголосовали за Байдена из-за его позиции по сектору Газа.

Демократы также резко отреагировали на предложение взять под контроль Газу. "США собираются оккупировать Газу? Нам обещали, что больше не будет бесконечных войн. По моим подсчетам, мы уже оккупировали Гренландию, Канаду, Панамский канал, а теперь… Газу?", - прокомментировал в соцсети X конгрессмен от Калифорнии Эрик Свалуэлл.

Власти арабских стран, с которыми связалась CNN, высказали недоумение из-за комментариев Трампа. Один из чиновников заявил, что это "трудно понять и переварить". Второй, дипломат добаил, что заявления Трампа угрожают договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Скандальные заявления Трампа

Ранее Трамп провоцировал Канаде стать 51-м штатом США, что очень возмутило самих канацев и власти страны. Также американский президент заявлял, что ему нужно взять под контроль Гренландию.

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