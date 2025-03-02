В правительстве Израиля отметили, что ХАМАС неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня.

Правительство Израиля решило закрыть пограничные переходы с сектором Газа и прекратить ввоз гуманитарной помощи из-за отказа ХАМАС придерживаться плана США по временному прекращению огня, пишет Newsru.co.il.

Отмечается, что в ночь на 2 марта власти Израиля закрыли пограничные переходы на границе с сектором Газа и прекратили ввоз гуманитарной помощи после того, как ХАМАС отказался продолжить первую фазу соглашения об освобождении заложников.

"С окончанием первой фазы соглашения по освобождению заложников и учитывая отказ ХАМАСа принять план Уиткоффа (специальный посланник США Стив Уиткофф - УНИАН) для продолжения переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху принял решение, что, начиная с сегодняшнего утра, ввоз всех товаров и поставок в сектор Газа будет прекращен. Израиль не допустит прекращения огня без освобождения наших заложников. Если ХАМАС продолжит отказываться от предложенного формата, это повлечет дополнительные последствия", - отметили в офисе главы правительства Израиля.

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План Уиткоффа - что известно

Ранее Израиль принял план Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха.

Известно, что Рамадан начался 28 февраля и завершится 29 марта. Песах в этом году отмечают с 12 по 19 апреля.

"В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие.Уиткофф предложил план продления режима прекращения огня, учитывая то, что на данном этапе невозможно сблизить позиции сторон для завершения войны и что требуется дополнительное время для переговоров о постоянном прекращении огня", - говорилось в сообщении офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В то же время в заявлении канцелярии израильского премьер-министра заявили, что ХАМАС неоднократно нарушал соглашение, тогда как Израиль придерживался его.

"Согласно договоренности, Израиль может возобновить боевые действия по истечении 42-го дня, если посчитает переговоры неэффективными. Этот пункт был закреплен в дополнительном письме предыдущей американской администрации, его поддержала администрация Трампа. В то время как Израиль согласился на план Уиткоффа с целью вернуть наших заложников, ХАМАС до сих пор отказывается от этого плана. Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям плана Виткоффа", - добавили в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум ХАМАСу. В частности он призвал Израиль отменить соглашение о прекращении огня с ХАМАСом, если боевики не вернут заложников, которых все еще удерживают в Газе.

В то же время израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна уничтожит движение ХАМАС. По его словам, правительство сделает все возможное для возвращения всех заложников, которые остались в Газе.

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