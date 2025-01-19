Перемирие начало действовать в 11:15 по местному времени.

В Израиле заявили о начале перемирия в секторе Газа. Прекращение огня произошло после того, как ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены сегодня, 19 января, пишет The Time of Israel.

Израиль сообщил, что перемирие начало действовать в 11:15 по местному времени.

По информации журналистов, первый этап прекращения огня должен был начаться сегодня в 08:30, однако был отложен из-за того, что ХАМАС опоздал с передачей списка трех женщин-заложниц, которых должны освободить днем 19 января.

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Также в издании добавили, что в течение двух последних часов армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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Ранее издание NBC News писало, что спецпосланник Трампа может посетить Газу из-за соглашения о прекращении огня в регионе. В издании отмечают, что сейчас главной проблемой для посланника Трампа являются ежедневные столкновения между Израилем и ХАМАС в Газе и вблизи нее, даже несмотря на то, что заключено соглашение о прекращении огня.

Также сообщалось, что 18 января правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня. Соглашение было ратифицировано после более чем шестичасового заседания. Из 33 министров "за" проголосовали 24 человека, 8 - "против".

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