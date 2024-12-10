Мерц заявил, что поставит Украине Taurus только после консультации с США.

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии, сделал важное уточнение относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Как пишет n-tv.de, Мерц заявил, что решение о поставках будет принимать только после консультации с США и европейскими союзниками.

Мерц отметил, что обучение украинских солдат работе с этими ракетами займет не менее четырех месяцев, а за это время к власти придет новый президент США Дональд Трамп.

"И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", - подчеркнул он.

Видео дня

При этом он добавил, что сомневается, что эти ракеты смогут кардинально изменить ситуацию в войне с Россией.

Taurus для Украины

В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, который категорически против передачи Украине крылатых ракет Taurus, Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что даст такое разрешение, если станет канцлером.

Ранее Мерц предлагал дать Москве сутки на прекращение обстрелов гражданских украинцев. Если она не согласится, то Украина получит разрешение на дальнобойные удары по Российской Федерации и немецкие крылатые ракеты Taurus.

9 декабря во время визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц снова подтвердил свою позицию по поводу Taurus, подчеркнув, что Германия "должна делать все, чтобы Украина была в состоянии осуществлять свое право на самооборону".

Вас также могут заинтересовать новости: