Киев уже длительное время добивается отправки этих ракет.

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что согласился бы поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus только при одном условии.

Ntv напоминает, что именно парламентская фракция ХДС/ХСС дважды вносила предложение о поставках этих ракет украинской армии. В эфире телеканала ARD политик объяснил, что сначала Берлин должен был бы сказать кремлевскому правителю Путину, что тот должен прекратить бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Если Москва не послушает, то Мерц считает необходимым снять ограничения на использование поставленного Германией оружия, а уже потом - передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus.

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Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц категорически против передачи немецких крылатых ракет украинской армии. Это объясняют страхом, что Украина может нанести удары по Москве и "втянуть" страну в войну.

Министр иностранных дел страны Анналена Бербок говорила, что поддерживает право Киева наносить дальнобойные удары по российской территории, однако согласовать этот вопрос, когда канцлер выступает против, не получится.

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