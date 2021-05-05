Для некоторых категорий иммиграционным органам также было предписано сократить срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства.

Более 2 тыс. иностранцев, работающих во Франции, получили французское гражданство за свое участие в борьбе с пандемией COVID-19.

Читайте такжеОт коронавируса умер первый гражданин ФранцииОб этом в среду, 5 мая, сообщили власти страны, пишет The Local.

В сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции предложило людям, которые "активно способствуют" борьбе с коронавирусом, подать заявку на получение гражданства по ускоренной процедуре.

Из почти 8 тыс. желающих французские паспорта получили 2 099 человек. Остальные 6 тыс. заявок еще рассматриваются.

"Медицинские работники, уборщики, смотрители за детьми, кассиры: все они доказали свою преданность нации, и сейчас очередь республики сделать шаг навстречу", - сообщило правительство страны.

Иммиграционным органам также было приказано сократить срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства, до 2 лет с обычных 5 в случае если человек предоставляет "большие услуги".

Всего в прошлом году французское гражданство получили около 112 тыс. иностранцев.

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Перевод: Катерина Комолова