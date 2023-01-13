Содержимое очередного пакета поддержки не разглашается, это будет "сюрприз" для российских оккупантов.

Финляндия отправила Украине военной помощи на 160 млн евро.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Министерстве культуры и информполитики. Содержимое очередного пакета поддержки не разглашается. Отмечается, что это станет сюрпризом для оккупантов.

"Мастера Зимней войны" очень просят нас не разглашать содержимое того, что они передали. Пусть это останется сюрпризом для российских оккупантов. Спасибо нашему большому другу и партнеру за поддержку", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: помощь Финляндии

Как сообщал УНИАН, власти этой скандинавской страны осудили российскую агрессию и регулярно оказывают Украине гуманитарную и военную помощь. Финн хотят построить забор на границе с Россией, а также уже закрыли границу для российских туристов.

7 января временно исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола в Twitter написал, что страна готовит 12-й пакет военной помощи Украине. По его словам, принятие решения по этому пакету ожидается в ближайшие недели. Савола отметил, что пакет поддержки готовится совместно с Силами обороны, но из соображений безопасности Финляндия не сообщит общественности, какое именно вооружение Украина получит.

12 января стало известно, что Финляндия готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов, если будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

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