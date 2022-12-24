Кроме того, армия Финляндии будет проводить военные учения совместно с ВСУ на территории Британии.

Финляндия объявила о предоставлении Украине 11-го пакета военной помощи.

Как информирует Генштаб ВСУ, стоимость пакета составляет 28,8 миллионов евро.

"Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики Финляндия Саули Ниинисте принял это решение 20 декабря по представлению правительства", - говорится в сообщении.

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Техника будет поставлена в рамках 11-го пакета военной помощи, который оценивается в 28,8 миллиона евро. Общая стоимость всех присланных в Украину пакетов военной техники от Финляндии составляет 189,2 миллиона евро.

"Оборонная операция Украины еще продолжается, и потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку", – сказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Кроме того, армия Финляндии будет проводить военные учения совместно с ВСУ на территории Британии.

Позиция Финляндии относительно войны в Украине - что известно

Власти этой скандинавской страны осудили российскую агрессию и оказывают Украине гуманитарную и военную помощь.

Финляндия поддержала предложение Польши конфисковать российские активы, которые находятся на территории Европейского Союза, в пользу Украины.

Также финны хотят построить забор на границе с Россией, а еще уже закрыли границу для российских туристов.