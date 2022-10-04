Премьер страны Санна Марин убеждена, что это не усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение пограничников построить забор вдоль финско-российской границы.

Об этом сообщает Yle.

По мнению Марин, для возведения частичного ограждения вдоль границы между Финляндией и Россией есть все основания.

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Премьер заявила, что идея хорошая и к ней следует отнестись серьезно.

"Необходимо парламентское единодушие в этом вопросе... Однако условия для принятия такого решения есть", - сказала Марин.

Политик выразила надежду, что соответствующее решение будет принято быстро.

Как известно, протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет около 1300 км. Пограничники считают, что фиксированное ограждение потребуется на максимальном расстоянии 260 километров.

По оценке Марин, на строительство забора уйдет несколько лет. Она добавила, что это не усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

"Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта", – пояснила премьер.

Забор с Россией и Беларусью

Соседи России и Беларуси столкнулись с потоком нелегальных мигрантов из этих стран. В связи с этим и напряженностью в отношениях страны-соседки начали строить заборы с РФ и РБ.

В июне пограничная служба Польши сообщила о завершении строительства заграждения на границе с Беларусью протяженностью 140 километров. Кроме того, страна хочет построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью России.

29 августа Литва завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью.

Стоит добавить, что Украина начала строить стену с Россией еще в 2014 году. В результате строительство "Стены" длилось семь лет и стоило госбюджет Украины почти 2,5 млрд грн - в январе 2022 года объявили о его завершении.

Хотя стена не защитила Украину от российского вторжения, в апреле 2022 года председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий предложил построить новый забор.

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